"Норвич" в домашнем матче проиграл "Уотфорду"

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"Норвич" в домашнем матче проиграл "Уотфорду"

"Норвич" в домашнем матче проиграл "Уотфорду" в матче 12-го тура АПЛ.

Голами отметились Жерар Деулофеу и Андре Грэй

"Норвич" - "Уотфорд" - 0:2 (0:1)

Голы: Деулофеу, 2 - 0:1, Грэй, 52 - 0:2.

"Норвич": Крул, Годфри, Льюис (Вранчич, 81), Ааронс, Теттей, Штиперманн (Дрмич, 62), Трибулль, Маклин, Пукки, Буэндия (Кантуэлл, 61), Эрнандес.

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Доусон, Холевас (Масина, 88), Капуэ, Перейра (Грэй, 31), Дукуре, Хьюз, Деулофеу (Мариаппа, 70).

Обе команды замыкают турнирную таблице чемпионата Англии.

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