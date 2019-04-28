"Норвич" возвращается в АПЛ

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"Норвич" возвращается в АПЛ

В рамках 45-го тура Чемпионшипа "Норвич" одержал победу над "Блэкберном" (2:1).

Благодаря победе "Норвич" набрал 91 очко и оформил себе участие в АПЛ на следующий сезон. Отметим, что до конца чемпионата остался один тур и "Норвич" опережает ближайшего преследователя на три очка.

Напомним, что в последний раз "Норвич" участвовал в АПЛ в 2016 году.

Лучшим результатом клуба в АПЛ является третье место в сезоне 1992/93.

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