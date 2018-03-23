Ностальгируя по Мундиалю: Украина протестирует Саудовскую Аравию
Украина – Саудовская Аравия
Стадион: "Муниципальный стадион Марбельи" (Испания)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
В насыщенной пятничной программе товарищеских матчей нашлось место поединку сборных Украины и Саудовской Аравии, которые сыграют на нейтральном поде в испанской Марбельи. Команды всего лишь однажды сводила судьба лицом к лицу: в славные времена Андрея Шевченко-игрока украинцы на своем первом и пока единственном Чемпионате Мира-2006 не оставили живого места на саудитах, разгромив тех со счетом 4:0. Тогда "желто-синие" совершили настоящий фурор, добравшись до 1/4 финала, ну а "зеленые" вылетели с одним завоеванным очком вылетели с последнего места в группе.
Любопытно, но в отличие от большинства сборных команд Саудовская Аравия уже успела провести несколько спаррингов в 2018 году. В феврале "соколы" через день сыграли против Молдовы и Ирака. В обоих матчах наставник арабов Хуан Антонио Пицци предоставлял возможность проявить себя практически всем игрокам и если смотреть по результатам, то лучше получилось у ребят в игре с европейцами – молдаване капитулировали со счетом 3:0, а вот иракцы оказались не по зубам.
Российского зрителя этот матч интересует, прежде всего, потому что матч открытия на Мундиале команда Станислава Черчесова сыграет как раз-таки против Сацдовской Аравии. Присматриваться, действительно, есть к чему, ибо саудиты не такие простые, как могут показаться на первый взгляд.
Интересные факты противостояния Украины и Саудовской Аравии:
Единственная встреча сборных Украины и Саудовской Аравии состоялась на групповой стадии Чемпионата Мира-2006 и тогда украинцы разгромили саудитов со счетом 4:0, таким образом одержав свою первую историческую победу на большом турнире.
Сборная Саудовской Аравии выиграла всего две из последних семи встреч.
В последний раз подопечные Андрея Шевченко за один матч забивали больше двух мячей еще в октябре 2016. Тогда "желто-синие" в родных стенах разгромили команду Косово со счетом 3:0.
Ориентировочные составы на игру:
Украина: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Соболь, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Марлос, Коноплянка, Беседин
Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Аль-Шахрани, Умар Хавсави, Усама Хавсави, Аль-Харби, Аль-Хаибари, Аль-Шехри, Утаиф, Аль-Могави, Аль-Муваллад, Аль-Сахлави
Прогноз на матч Украина – Саудовская Аравия:
Делать прогноз на товарищеские матчи – дело неблагодарное и ем не менее, фаворит здесь очевиден. Сборная Украины гораздо выше классом и просто обязана брать верх над "зелеными". Так же считают и букмекеры, которые на победу "желто-синих" выставляют коэффициент 1.7. В то время, как выигрыш Саудовской Аравии оценивается в 5.1.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Анонс матча Нидерланды - Англия | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Куадрадо приступил к тренировкам
-
Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных
-
Ибрагимович шикарно поприветствовал Лос-Анджелес
-
Австрия - Словения - 3:0, Шотландия - Коста-Рика - 0:1 (обзоры)
-
Сербия - Марокко - 1:2, Польша - Нигерия - 0:1 (обзоры)
-
Два ключевых игрока сборной Аргентины не сыграют с Испанией
-
В 2018 году Салах забил 14 голов в 13 матчах
-
Черчесов исключил возвращение Игоря Денисова в сборную России
-
Португалия - Египет - 2:1 (обзор)
-
Франция – Колумбия - 2:3 (обзор)
-
Хедира получил травму
-
Виллиан рассказал, кто ему запомнился в составе сборной России
-
Германия – Испания - 1:1 (обзор)
-
Нидерланды – Англия - 0:1 (обзор)
-
Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии
-
Аргентина – Италия - 2:0 (обзор)
-
Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей
-
В равной игре Германия и Испания заключили мир
-
Неудачный дебют Кумана: Англия на выезде обыгрывает Нидерланды
-
Аргентина без Месси разобралась с Италией на "Этихаде"