"Ноттингем Форест" купил защитника "Арсенала"
"Ноттингем Форест" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона.
Сумма трансфера не разглашается. 27-летний футболист заключил с "лесниками" контракт до лета 2022 года.
Дженкинсон выступал за "Арсенал" с 2011 года, сыграл 70 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
"Канониры" сдавали фулбека в аренду "Вест Хэму" и "Бирмингему". Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
Не пропустите: "Арсенал" согласовал личный контракт с защитником "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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