В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ноттенгем Форест" дома играет с "Арсеналом".

В середине второго тайма хозяева выигрывают со счетом 3:1.

Стоит отметить, что "Ноттингем Форест" стал первым клубом из низшего дивизиона, который забил "Арсеналу" три гола с 1994 гола. Тогда подобное удалось сделать "Болтону".

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