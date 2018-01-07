"Ноттингем Форест" стал первым клубом из низшего дивизиона, который забил "Арсеналу" три гола с 1994 гола

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"Ноттингем Форест" стал первым клубом из низшего дивизиона, который забил "Арсеналу" три гола с 1994 гола

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ноттенгем Форест" дома играет с "Арсеналом".

В середине второго тайма хозяева выигрывают со счетом 3:1.

Стоит отметить, что "Ноттингем Форест" стал первым клубом из низшего дивизиона, который забил "Арсеналу" три гола с 1994 гола. Тогда подобное удалось сделать "Болтону".

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