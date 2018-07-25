Ноунейм из "Бордо" или новый бразильский талант: кто такой Малком и зачем он "Барселоне"

Этим летом "Барселона" подписала сразу двух перспективных бразильцев, один из которых должен составить конкуренцию в середине поля, а другой - добавить вариативности в атаке. По крайней мере, так кажется сейчас. А речь, безусловно, идёт о Артуре и Малкоме, которые совсем недавно присоединились к команде. Однако именно трансфер крайнего полузащитника/нападающего "Бордо" вызывает к себе особый интерес, уж слишком забавным и одновременно громким получился данный переход.





Начнём с того, что на Малкома претендовало сразу несколько больших европейских клубов: "Тоттенхэм", "Арсенал", "Интер" и "Рома". Римляне практически оформили сделку по переходу бразильца, а сам футболист был готов вылетать в столицу Италии, где его уже ждали фанаты и представители клуба, но… в дело вмешались боссы "сине-гранатовых".



Обломавшись в переговорах по Виллиану ("Челси" дал от локтя и отклонил предложение в 62 миллиона евро), каталонцы в экстренном режиме перехватили Малкома, перебив предложение "Ромы". "Бордо" на ура принял предложение в 41 миллион евро, а футболист "переобулся" практически на лету и стал фанатом каталонцев с детства. В итоге уже на следующий день Малком был в Испании и оформлял свой трансфер в "Барселону", где его ждут не только большие европейские трофеи, но и игра вместе с настоящим феноменом мирового футбола Лео Месси.

Тем не менее, стоит понимать, что Малком был далеко не первым выбором "Барселоны", которая после провала с трансфером Антуана Гризманна достаточно неожиданно переключилась на поиски вингера. Фанаты хотели видеть в клубе Эдена Азара, хотя мало кто мог грамотно объяснить, как уживутся вместе бельгиец и Коутиньо (также предпочитающий действовать слева), но "блаугранас" начали торговать Виллиана. Но даже его заполучить не удалось и "Барсе" пришлось брать то, что смогли - талантливого, но пока слишком молодого и неопытного футболиста.

Что касается игровых характеристик бразильца, то тут обращает на себя внимание его умение забивать из-за пределов штрафной (5 за сезон 17/18) и отличный дриблинг. Также Малком умеет великолепно разрезать оборону соперника, одной острой передачей, выводя своих партнёров один на один с голкипером. Именно последнее качество особенно ценится в стане "сине-гранатовых", так как для удачной игры в "Барселоне" очень важно понимание футбола и умение отдавать передачи в нужное время и нужное место.

Всё это отличает новичка каталонцев и одновременно неким образом сводит его с бывшим игроком испанского гранда Неймаром. Теперь в "Барсе" снова окажется бразилец с хорошим дриблингом и ударом, но далеко не факт, что все авансы, которые сейчас выдаются Малкому, оправдаются в силу огромной конкуренции за место в стартовом составе. Ведь на родной позиции бразильца - справа в атаке - у "Барселоны" имеется Усман Дембеле, купленный за 120 миллионов евро. Или француза клуб готов продать?

По большому счёту, сейчас весь вопрос заключается в том, найдёт ли место в составе перспективному бразильцу Эрнесто Вальверде или же игрока ждёт судьба Усмана Дембеле образца прошедшего сезона. С одной стороны, в Малкоме можно увидеть лишь очередного "ноунейма", купленного для скамейки, а с другой, он способен дать команде вариативности в атаке добавить в неё скорости и дриблинга. Ведь всегда есть возможность выпускать бразильца на замену или в старте против не самого звёздного соперника. Малком лучше действует справа, но может сыграть и на обоих флангах атаки, а при наличии рядом партнёров наивысшего уровня, можно предположить, что парень получит шанс раскрыться и в будущем стать важным звеном в построениях Эрнесто Вальверде.



С другой стороны, пока абсолютно непонятно, как "Барселона" собирается использовать свой кадровый потенциал в атаке, при этом позиция центрального нападающего вызывает массу вопросов. Луис Суарес отлично пьёт мате вместе с Лео Месси, но его форма по ходу минувшего сезона неоднократно оставляла желать лучшего. Понятно, что порох в пороховницах у Лучо ещё есть, но сам факт его безальтернативности в составе ничего хорошего не сулит. Пако Алькасер не приносит пользы, а садить на скамейку Суареса, даже когда он "мертвый", Вальверде пока не решился (ну, или Месси не разрешает).



Возвращаясь к Малкому, то не стоит ждать от него чего-то сверхъестественного в первом сезоне в футболке "блаугранас". Ведь ему всего 21 год, даже несмотря на то, что бразилец впечатлил своей игрой за довольно-таки средний клуб Франции. Однако Малком не являлся звездой даже по меркам Лиги 1 и скауты многих топ-клубов больше обращали своё внимание на Набиля Фекира - именно его ждали в составе топ-клуба, но он пока в "Лионе" ("Ливерпуль" всё еще в претендентах). Сейчас Малком переходит в команду-гранд, имея большой потенциал и один приличный сезон за своими плечами. Даже трудно себе представить, что чувствует игрок, очутившийся в команде звёзд, где все видят в нём лишь очередного молодого таланта, но ждут результат прямо здесь и сейчас.



Малком, безусловно, имеет шанс вырасти в отличного футболиста и задержаться в "Барсе" на долгие годы, но для этого ему нужно сделать очень многое, начиная от банальных тренировок и заканчивая укреплением своих личностных качеств, которые очень важны при игре за такой большой клуб.

Илья Панаев | http://soccernews.ru

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