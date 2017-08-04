"Новара" арендовала защитника "Ювентуса"

"Новара" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Ювентуса" Дарио дель Фабро.

"Голубые" арендовали 22-летнего футболиста на один год. Другие подробности сделки не разглашаются.

Напомним, что "Ювентус" купил дель Фабро этим летом за 4,5 миллиона евро.

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