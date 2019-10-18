Новая дата матча "Барселона" - "Реал" будет определена до понедельника

Теги барселонареал мадрид

Новая дата матча "Барселона" - "Реал" будет определена до понедельника

Матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" официально перенесён, сообщает AS.

По сведениям издания, решение о новой дате проведения Эль Класико должно быть принято не позднее утра понедельника, 21 октября.

До этого времени дату могут согласовать клубы. Если же сторонам договориться не удастся, то решение примет Комитет по проведению соревнований.

Напомним, что изначально матч был запланирован на 26 октября, но из-за акций протеста в Каталонии его проведение оказалось невозможным.

Ожидается, что поединок перенесут на декабрь. На данный момент есть два варианта - 7 и 18 декабря.

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