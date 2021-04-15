Новая домашняя форма "Барселоны" может быть трехцветной

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Новая домашняя форма "Барселоны" может быть трехцветной

"Барселона" разработала проект новой домашней формы на сезон-2022/23.

Как сообщает Footy Headlines, новая форма каталонцев может быть выполнена в трех цветах - красный, синий и темно-синий.

Отмечается, что презентация нового комплекта должна пройти летом 2022 года.

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