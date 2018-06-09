Новая эпоха "Фурии Рохи": сборная Испании жаждет вернуться на вершину

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 10

Лучший результат на чемпионате мира: победа в 2010 году (ЮАР)

Гвардейцы: Икер Касильяс (167 матчей) – в истории, Серхио Рамос (151 матч) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Давид Вилья (59 голов) - в истории, Давид Силва (35 голов) - в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Испании практически во все времена была представлена сильнейшими футболистами, но при этом подобраться к титулу "Фурии Рохе" не удавалось вплоть до недавнего Мундиаля-2010. До того, как легендарная команда Висенте Дель Боске не прервала обидную тенденцию в ЮАР, лучшим результатом испанцев на мировом первенстве являлось четвертое место, добытое в далеком 1950 году в Бразилии. Тогда "красные" в борьбе за бронзовые награды уступили сборной Швеции.После этого относительно неплохого выступления, Испания дважды подряд не могла пройти квалификацию. Также не лучшие времена команду настигли в 1970 и 1974 годах, когда снова приходилось смотреть на сражение лучших по телевизору. В своей новейшей истории "Фурия Роха" всегда выходила в финальную часть Чемпионата мира, но при этом потолком команды была стадия четвертьфинала. Окрыленная успехом на Евро-2008, сборная Испании с тем же костяком футболистов триумфовала на африканском континенте. Это был звездный час целого поколения футболистов, в основном, мадридского "Реала" и "Барселоны". Легко выиграв группу, "Фурия Роха" в каждом матче на вылет побеждала с одинаковым счетом 1:0, в том числе и в памятном финале благодаря голу Андреса Иньесты под занавес второго экстра-тайма. После выдающегося Мундиаля, испанцы по инерции взяли еще один Чемпионат Европы, который проходил в Украине и Польше, а уже через два года в Бразилии легендарную команду ожидал полный провал – невыход из группы.

Отбор на ЧМ

Отборочный цикл на Чемпионат мира для испанцев прошел как по маслу. Несмотря на то, что компанию подопечным Хулена Лопетеги в группе составил еще один европейский тяжеловес – сборная Италии, все же должного сопротивления Буффон и Ко составить "Фурии Рохе" не смогли. На Апеннинах команды разошлись миром, а вот в Испании "Скуадра Адзурра" была беспощадно разбита со счетом 3:0.

В итоге испанцы победили в девяти из десяти матчах и с 28 очками в активе квалифицировались на российский Мундиаль. Более того, "красные" стали третьей командой по результативности, уступив по этому показателю всего лишь двум - разъяренным немцам и сверхатакующим бельгийцам, при этом наряду с англичанами пропустив наименьшее количество голов.

Заявка

Голкиперы: Кепа Аррисабалага ("Атлетик"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия).

Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Фернандес Иглесиас Начо ("Реал"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), Жерар Пике ("Барселона"​), Серхио Рамос ("Реал"​).

Полузащитники: Иско ("Реал"​), Тьяго Алькантара ("Бавария", Германия), Серхио Бускетс ("Барселона"​), Давид Силва ("Манчестер Сити", Англия), Андрес Иньеста ("Барселона"​), Сауль Ньигес, Коке (оба -"Атлетико")

Нападающие: Марко Асенсио ("Реал"​), Яго Аспас ("Сельта"), Диего Коста ("Атлетико"), Морено Родриго ("Валенсия"), Лукас Васкес ("Реал"​).

Оптимальный стартовый состав: Де Хеа, Аспиликуэта, Рамос, Пике, Жорди Альба, Алькантара, Бускетс, Иньеста, Давид Силва, Иско, Родриго

Ключевые игроки

Вот у кого-кого, а у сборной Испании выделить ключевых игроков крайне трудно. "Фурия Роха" - сильна, прежде всего, тем, что неимоверное количество суперзвезд, попадая в расположение национальной команды превращаются в единый организм, где каждый орган выполняет жизненно важную функцию. Но если уж совсем надо кого-то выделить, то, наверное, именно этих.

В Испании просто потрясающая вратарская школа. Уже давным-давно у главных тренеров "Фурии Рохи" приятная головная боль относительно выбора первого номера. Сейчас же рамка испанцев более, чем в надежных руках. Давид Де Хеа – один из лучших голкиперов современности, который переживает пик своей формы. Уже на протяжении семи лет на него молятся болельщики "Манчестер Юнайтед", потому как во многом благодаря его фантастической игре, "красные дьяволы" завершают сезон высоко в турнирной таблице. Теперь помощи у 27-летнего кипера будут просить соотечественники. Безусловно, нельзя не выделить старожил команды капитана Серхио Рамоса, Давида Силву и Андреса Иньесту. Опыт этих троих игроков просто неимоверный и несмотря на то, что всем уже за 30, игровая форма просто потрясающая. Для последнего ближайший Чемпионат мира абсолютно точно станет последним большим турниром в карьере, поэтому мотивация, можно не сомневаться, будет запредельная. Вкупе с опытными футболистами и уже состоявшимися звездами нельзя обойти стороной важность в составе двух игроков "Реала" Иско и Марко Асенсио. Оба вдохнули новую жизнь в атакующий потенциал испанской сборной. Первый – просто на фантастическом уровне провел отборочный цикл, забив пять мячей и таким образом окончательно закрепился в основном составе. В то время как Асенсио совсем недавно стал подпускаться к основе, но уже сейчас, без сомнений, является главной надеждой на будущее "Фурии Рохи".

Тренер

Возглавляет сборную Испании до недавнего времени не очень медийно раскрученный специалист Хулен Лопетеги. 51-летний наставник известен, прежде всего, своей работой с молодежными сборными "Фурии Рохи" разных возрастов. С командой U-19 уроженец Страны Басков дважды кряду выигрывал первенство Европы, после чего это же достижение повторил и с U-21. После успеха с молодежкой, Лопетеги пригласили в "Порту", но там он провалился. Тем не менее, благодаря классно проделанной работе в структуре сборных, ему удалось заполучить контракт, на этот раз возглавив национальную сборную. В отборочном цикле преображенная Испания понравилась. Как будет на Чемпионате мира – скоро узнаем.

Перспективы на ЧМ

Сборная Испании является одним из главных фаворитов Чемпионата мира. По мнению букмекеров, чуть выше шансы на победу только у команд Германии, Бразилии и Франции.

Действительно, сетка турнира выглядит для "Фурии Рохи" вполне благосклонно. На групповой стадии ребятам Хулена Лопетеги за первое место придется зарубиться с действующими чемпионами Европы Португалией, потому как Тунис и Марокко – явные аутсайдеры. Далее испанцы выходят на одну из команд квартета "А", где абсолютно все команды им по зубам.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru

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Марокко, Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Тунис, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания, Франция, Иран, Португалия