Новая эпоха: Вальверде строит свою "Барселону" и она в большом порядке

Пока Хосеп Гвардиола учит жизни английскую Премьер-Лигу, в Каталонии скромный Эрнесто Вальверде бьет рекорды и переписывает историю родного для Пепа клуба. Все опасения, присутствовавшие перед началом сезона давно исчезли, а результаты "Барселоны" заставляют признать, что Бартомеу или тот, кто принимал решение по назначению Эрнесто на пост главного тренера команды, сделали правильный выбор.

Сейчас наступает такой момент, когда потеря очков с условным "Хетафе" не дает болельщикам "сине-гранатовых" много поводов для переживаний – отрыв в турнирной таблице и "подвиги" главного конкурента помогают "Барсе" спокойно жить дальше.

Со времен тех самых успешных сезонов под руководством Хосепа Гвардиолы поменялось не так уж и много – главная составляющая побед каталонцев по-прежнему на месте. И оценивать прогресс Лео Месси, его роль на поле и в раздевалке абсолютно бессмысленно – он как был богом, так им и остался.

Сбой в Ла Масии заставил руководство каталонцев окружить Лео импортными дорогостоящими деталями, и это неплохо, ведь конкуренция между европейскими клубами только растет. Интересно другое: в начале нынешнего сезона, если говорить простыми словами, в "Барселону" пришел обычный тренер, привел обычных игроков (Коутиньо там же) и сделал команду непобедимой.

С Пепом у руля каталонцы играли как отлаженный механизм: они выходили на поле, забирали себе мяч и доводили дело до победы. У соперников не было шансов не то что выиграть, а даже показать свой футбол. Раз в два месяца приходилось пользоваться услугами высокого форварда, и, видимо, где-то в чужой штрафной его и заметила Шакира :)

С уходом Гвардиолы перестала работать и его тактика, хоть "Барселона" еще и оставалась на плаву, выигрывая титулы. Появление трио MSN, распад трио MSN – все это также случилось очень быстро, и руководство клубом Луиса Энрике как-то не принято считать чем-то выдающимся.

Назначение Эрнесто Вальверде совпало с уходом теневого лидера команды (в прямом и переносном смысле) – Неймара. Быстро поняв, что с Деулофеу столь же эффективные 4-3-3 не получатся, Эрнесто начал использовать непривычную для "Барсы" схему 4-4-2, причем без ущерба атакующей мощи каталонцев. С тактикой испанец никогда не перегибал, имея одну основную схему и меняя ее лишь при острой необходимости.

Также и с составом: всем известно, на что способны лидеры "Барселоны", и их место в основе не подвергается сомнениям. В то же время, условные Алькасер, Динь, Вермален и Денис Суарес погоды в клубе уж точно не портят. А ведь у Вальверде еще есть козыри в виде Коутиньо и Дембеле, которые определенно себя обязательно покажут.

Тот самый баланс во всех линиях, если не с конкуренцией, то с чувством значимости и вытекающей из этого полезностью каждого футболиста позволяет "Барсе" быть лучше всех. Здесь нет борьбы за звание лидера клуба, а для того, чтобы создать опасность у чужих ворот, достаточно правильно выбрать момент передачи на Месси, дав ему немного свободы и времени. Каждый четко знает свою роль и не пытается прыгнуть выше головы.

Эта "Барселона" похожа на команду-середняка, играющую против явных аутсайдеров: никакой вальяжности, самоуверенности или попыток сыграть на одной ноге. Команда выходит на поле и действует четко по плану, причем гениальность Месси также входит в этот план.

Вальверде собрал все лучшее от предыдущих наставников команды, совместив тотальный футбол Гвардиолы с Вилановой и быстрые вертикальные атаки Энрике, используя прямолинейность Мартино и расчет на индивидуальности Райкаарда.

Складывается впечатление, что Эрнесто уже достаточно давно тренирует "Барсу" и может предвидеть все возможные варианты событий, будь то потеря одного из лидеров, несостоявшийся трансфер или не вписавшийся в состав новичок – он со всем справляется.

Новые титулы у "Барселоны" появятся уже по окончанию текущего сезона, в этом можно не сомневаться. Скорее всего, Вальверде задержится в команде больше, чем на 2-3 года, а это значит, что именно Эрнесто проводит Месси на заслуженный отдых. Ближайшие несколько лет аргентинец будет просто неудержим, а главный тренер обязательно поможет Лео по-максимуму использовать его гениальность, как и наоборот – Месси поможет испанцу воплотить все идеи последнего.

Последний раз такой тандем привел к появлению команды, которую многие окрестили лучшей в истории футбола. И есть ощущение, что впереди нас ожидает еще одна эпоха "Барселоны", помешать которой может лишь один человек.