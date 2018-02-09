Новая эпоха: Вальверде строит свою "Барселону" и она в большом порядке
Пока Хосеп Гвардиола учит жизни английскую Премьер-Лигу, в Каталонии скромный Эрнесто Вальверде бьет рекорды и переписывает историю родного для Пепа клуба. Все опасения, присутствовавшие перед началом сезона давно исчезли, а результаты "Барселоны" заставляют признать, что Бартомеу или тот, кто принимал решение по назначению Эрнесто на пост главного тренера команды, сделали правильный выбор.
Сейчас наступает такой момент, когда потеря очков с условным "Хетафе" не дает болельщикам "сине-гранатовых" много поводов для переживаний – отрыв в турнирной таблице и "подвиги" главного конкурента помогают "Барсе" спокойно жить дальше.
Со времен тех самых успешных сезонов под руководством Хосепа Гвардиолы поменялось не так уж и много – главная составляющая побед каталонцев по-прежнему на месте. И оценивать прогресс Лео Месси, его роль на поле и в раздевалке абсолютно бессмысленно – он как был богом, так им и остался.
Сбой в Ла Масии заставил руководство каталонцев окружить Лео импортными дорогостоящими деталями, и это неплохо, ведь конкуренция между европейскими клубами только растет. Интересно другое: в начале нынешнего сезона, если говорить простыми словами, в "Барселону" пришел обычный тренер, привел обычных игроков (Коутиньо там же) и сделал команду непобедимой.
С Пепом у руля каталонцы играли как отлаженный механизм: они выходили на поле, забирали себе мяч и доводили дело до победы. У соперников не было шансов не то что выиграть, а даже показать свой футбол. Раз в два месяца приходилось пользоваться услугами высокого форварда, и, видимо, где-то в чужой штрафной его и заметила Шакира :)
С уходом Гвардиолы перестала работать и его тактика, хоть "Барселона" еще и оставалась на плаву, выигрывая титулы. Появление трио MSN, распад трио MSN – все это также случилось очень быстро, и руководство клубом Луиса Энрике как-то не принято считать чем-то выдающимся.
Назначение Эрнесто Вальверде совпало с уходом теневого лидера команды (в прямом и переносном смысле) – Неймара. Быстро поняв, что с Деулофеу столь же эффективные 4-3-3 не получатся, Эрнесто начал использовать непривычную для "Барсы" схему 4-4-2, причем без ущерба атакующей мощи каталонцев. С тактикой испанец никогда не перегибал, имея одну основную схему и меняя ее лишь при острой необходимости.
Также и с составом: всем известно, на что способны лидеры "Барселоны", и их место в основе не подвергается сомнениям. В то же время, условные Алькасер, Динь, Вермален и Денис Суарес погоды в клубе уж точно не портят. А ведь у Вальверде еще есть козыри в виде Коутиньо и Дембеле, которые определенно себя обязательно покажут.
Тот самый баланс во всех линиях, если не с конкуренцией, то с чувством значимости и вытекающей из этого полезностью каждого футболиста позволяет "Барсе" быть лучше всех. Здесь нет борьбы за звание лидера клуба, а для того, чтобы создать опасность у чужих ворот, достаточно правильно выбрать момент передачи на Месси, дав ему немного свободы и времени. Каждый четко знает свою роль и не пытается прыгнуть выше головы.
Эта "Барселона" похожа на команду-середняка, играющую против явных аутсайдеров: никакой вальяжности, самоуверенности или попыток сыграть на одной ноге. Команда выходит на поле и действует четко по плану, причем гениальность Месси также входит в этот план.
Вальверде собрал все лучшее от предыдущих наставников команды, совместив тотальный футбол Гвардиолы с Вилановой и быстрые вертикальные атаки Энрике, используя прямолинейность Мартино и расчет на индивидуальности Райкаарда.
Складывается впечатление, что Эрнесто уже достаточно давно тренирует "Барсу" и может предвидеть все возможные варианты событий, будь то потеря одного из лидеров, несостоявшийся трансфер или не вписавшийся в состав новичок – он со всем справляется.
Новые титулы у "Барселоны" появятся уже по окончанию текущего сезона, в этом можно не сомневаться. Скорее всего, Вальверде задержится в команде больше, чем на 2-3 года, а это значит, что именно Эрнесто проводит Месси на заслуженный отдых. Ближайшие несколько лет аргентинец будет просто неудержим, а главный тренер обязательно поможет Лео по-максимуму использовать его гениальность, как и наоборот – Месси поможет испанцу воплотить все идеи последнего.
Последний раз такой тандем привел к появлению команды, которую многие окрестили лучшей в истории футбола. И есть ощущение, что впереди нас ожидает еще одна эпоха "Барселоны", помешать которой может лишь один человек.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Кризис в Мадриде: почему "Реал" оказался в дерьме и что с этим делать
опрос
главное
-
Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"
-
Матч тура в Бундеслиге: "Бавария" против "Шальке"
-
В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"
-
ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме
-
Третье свидание с "лисами": "Манчестер Сити" принимает "Лестер"
Лента новостей
-
СПАЛ – "Милан" - 0:4 (обзор)
-
Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова: "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун"
-
"Милан" в гостях разгромил СПАЛ
-
Макелеле поддержал Зидана
-
Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости
-
"Зенит" согласовал трансфер Оздоева
-
Почеттино: "Я очень рад победе над "Арсеналом"
-
Венгер прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
-
Чех установил личный антирекорд
-
"Спартак" готовит предложение по Набиуллину
-
Ройс появился на поле впервые за восемь месяцев
-
Дайер: "Мы доминировали над "Арсеналом" на протяжении всей игры"
-
Казахстан рассматривал вариант с приглашением Аллегри на пост тренера сборной
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:0 (обзор)
-
Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"
-
Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров северолондонского дерби
-
"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (обзор)
-
"Вильярреал" на своем стадионе уступил "Алавесу"
-
"Барселона" и "Реал" контактируют с агентом де Брюйне
-
Паулу Феррейра отметил прогресс Головина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Лас Пальмас
|23
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|20
|Малага
|22
|13