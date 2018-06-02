Новая эра шведского футбола: команда Янне Андерссона едет в Россию

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 23

Лучший результат на Чемпионате Мира: 2 место в 1958 году – проигрыш Бразилии (2:5).

Гвардейцы: Андерс Свенссон (148 матчей) – в истории, Себастьян Ларссон (98 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Златан Ибрагимович (62 гола) – в истории, Маркус Берг (18 голов) – в заявке.

История выступлений на Чемпионате Мира

Сборная Швеции в прошлом не раз доходила до самых поздних стадий на чемпионатах мира. На своем дебютном ЧМ, который состоялся в 1934 году, шведы дошли до 1/4 финала, но тогда не было группового этапа, поэтому этот результат нельзя назвать полноценным. Игры начинались сразу на выбывание с 1/8 финала. Швеция обыграла Аргентину, а затем проиграла итальянцам.

Через четыре года шведы должны были сыграть в 1/8 финала французского мундиаля с австрийцами, но к тому времени Австрия была присоединена к Гермарнии, лучшие игроки этой страны были включены в немецкую сборную, поэтому она была исключена из числа участников ЧМ. Шведы прошли в четвертьфинал без игры. В 1/4 шведам повезло снова, им достались слабые кубинцы, которые неожиданно оставили за бортом турнира Румынию, на еще одну сенсацию у команды из Центральной Америки не хватило сил, Куба проиграла Швеции со счётом 8:0. В полуфинале Швеция уже сама попала под каток мощной сборной Венгрии (1:5). А в матче за третье место скандинавы проиграли 2:5 бразильцам.

Результаты шведов шли по нарастающей, после четвёртого места они завоевали бронзу в 1950 году. Швеция выиграла группу, оставив за бортом турнира Италию и Парагвай. Затем четыре команды образовали еще одну группу, они провели между собой матчи по круговой системе, победить квартета Уругвай стал чемпионом мира. Шведы же заняли третье место.

В 1954 году Швеция не прошла на ЧМ, но уже через четыре года ей выпала честь проводить мундиаль. У себя дома шведы смотрелись очень уверенно, выиграли группу, затем обыграли сборные СССР и ФРГ, но в финале ничего не смогли сделать с Бразилией, в составе которого засверкала звезда 17-летнего Пеле. В финале он забил два гола, также дублем отличился Вава, один мяч на счету Загалло. Швеция на это ответила только двумя голами.

После этого начался период застоя, некоторое время шведы не проходили квалификацию или не могли выйти из группы. Повторить успех 50-х годов удалось лишь в 1994 году в США. Шведы стали вторыми в своей группе, где их соперниками были команды Бразилии, России и Камеруна. В 1/8 финала скандинавы выиграли у Саудовской Аравии, затем по пенальти прошли Румынию. А в полуфинале снова встретились с бразильцами. Гол Ромарио за девять минут до финального свистка вывел южноамериканцев в финал, а шведы встретились с Болгарией в матче за третье место. В бронзовом матче Швеция не оставила шансов своему сопернику, выиграв 4:0. Это последний успех скандинавской команды на мировых первенствах. В дальнейшем дальше 1/8 финала она не проходила, а на прошлые два мундиаля и вовсе не пробивалась.

Отбор на ЧМ-2018

Сборная Швеции сумела оставить за бортом мундиаля сразу две именитые сборные, которые на данный момент переживают не лучшие времена, хотя и Tre Kronor первое время училась играть без Златана Ибрагимовича. В группе шведы оказались выше сборной Нидерландов, хотя начало отбора было очень вялым. Сине-желтые едва не опозорились в Люксембурге, сыграли вничью с голландцами, проиграли французам. Однако и их главный соперник выступал посредственно. В итоге Швеция и Нидерланды набрали одинаковое количество очков, но благодаря лучшей разнице мячей в стыки вышли скандинавы. Там их ждала сборная Италии, которая на данный момент находится в кризисе из-за смены поколений и отсутствия звезд первой величины. На своем поле Швеция выиграла 1:0, а затем выстояла в Милане (0:0).

Заявка на ЧМ

вратари - Карл-Йохан Йонссон ("Генгам", Франция), Кристоффер Нордфельдт ("Суонси", Уэльс), Робин Ольсен ("Копенгаген");

защитники - Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Андреас Гранквист ("Хельсинборг"), Филип Хеландер, Эмиль Крафт (оба - "Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс Юнайтед", Англия), Микаэль Люстиг ("Селтик", Шотландия), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Мартин Ольссон ("Суонси", Уэльс);

полузащитники - Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Альбин Экдаль ("Гамбург", Германия), Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг", Германия), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Себастьян Ларссон ("Халл Сити", Англия), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Густав Свенссон ("Сиэтл Саундерс", США);

нападающие - Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Йон Гвидетти ("Алавес", Испания), Исаак Кисе Телин ("Васланд-Беверен", Бельгия), Ола Тойвонен ("Тулуза", Франция).

Оптимальный состав: Р. Ольсен, М. Ольссон, Гранквист, Линделеф, Лустиг, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Тойвонен, Берг.

Ключевые игроки:

У сборной Швеции также происходит смена поколений, завершил выступление за команду Златан Ибрагимович, хотя ходили разговоры, что он приедет на ЧМ. Также уже нет в составе Иссаксона и Чельстрема. В новой сборной звезд нет, команда боевая, может выдать прекрасный матч против фаворита, но в это же время нестабильная. Выделить в этой сборной можно капитана Андреаса Гранквиста, который цементирует центр обороны. Он не понаслышке знаком с атмосферой на российских стадионах и полями, так как пять лет выступал в "Краснодаре". По окончании этого сезона он покинул "быков" и вернулся на родину в "Хельсинборг". За сборную Швеции Гранквист провел 70 матчей и забил 6 голов.

Также в последнее время раскрылся Эмиль Форсберг. Последние три сезона он провел за "Лейпциг", который навел шорох в Бундеслиге. Форсберг играет на левом фланге, но при этом может играть и на противоположном краю атаки, так как у него правая рабочая нога. Он помог "Лейпцигу" выйти в элитный дивизион и стал одним из открытий сезона 16/17, отдав 22 голевые передачи и забив 8 голов. За Форсбергом выстроилась очередь из ведущих клубов мира, за ним следят "Атлетико", "Ювентус", "Арсенал", поэтому Эмилю необходимо как можно лучше выступить на мундиале.

Тренер

Руководит сборной Янне Андерссон, он никому за пределами Швеции не известен, ранее руководил только местными клубами. В 2015 году он со скромным "Норчеппингом" прервал гегемонию "Мальме" и стал чемпионом страны. После того, как шведы провалились на Евро-2016, Андерссон сменил на посту главного тренера Эрика Хамрена. Пока он полностью оправдывает ожидания руководства, так как вышел на ЧМ из сложной группы, не менее легкой она будет и на самом мундиале, поэтому шведскому тренеру предстоит серьезная работа.

Перспективы на ЧМ

Соперники сборной Швеции – Германия, Мексика и Южная Корея. Явным фаворитом квартета являются немцы, корейцы видятся аутсайдерами. Шведы и мексиканцы будут бороться за второе место, их очная встреча состоится в третьем туре и станет определяющей. В любом случае, даже если Швеция выйдет из группы, ей вряд ли что-то светит в плей-офф. Вторая команда группы F c большой долей вероятности сыграет в 1/8 финала с Бразилией.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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