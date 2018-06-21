Новая форма "Челси" будет желтого цвета: опубликовано фото

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Новая форма "Челси" будет желтого цвета: опубликовано фото

В сети появились фотографии выездной формы "Челси", сообщает Footyheadlines.

Экипировка лондонского клуба в гостевых матчах будет полностью желтого цвета с синими воротником и логотипами спонсором.

В продаже форма появится в июле.

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