Новая форма "Монако"

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Новая форма "Монако"

Нынешним летом "Монако" покинули 17 футболистов.

Эти трансферы принесли клубу 177 миллионов евро. Кроме того, через год ПСЖ выкупит права на форварда Килиана Мбаппе за сумму от 135 до 180 миллионов евро.

Теперь теперь игроки "Монако" смогут играть в форме из денег.

Не пропустите: Мбаппе перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru

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