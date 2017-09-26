Новая классика Лиги Чемпионов: дортмундская "Боруссия" принимает мадридский "Реал"

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Новая классика Лиги Чемпионов: дортмундская "Боруссия" принимает мадридский "Реал"

"Боруссия" Дортмунд  –  "Реал"

Стадион: "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд, Германия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бьорн Кейперс (Голландия)

Второй тур группового этапа Лиги Чемпионов подарит болельщикам очень много ярких и интригующих матчей. Однако самым интересным противостоянием обещает стать битва в Дортмунде, где местная "Боруссия" примет мадридский "Реал". Матчи между этими клубами уже успели стать своеобразной классикой турнира, ведь случаются они чуть ли не в каждом розыгрыше Лиги Чемпионов. Назвать какую-либо из команд явным фаворитом матча вряд ли получится, но фактом остается то, что "Боруссия" является одним из самых неудобных соперников для "Реала" на евроарене.

Команды по-разному стартовали в турнире: мадридцы в первом туре разгромили дома кипрский АПОЭЛ со счетом 3:0, дортмундцы же потерпели первое поражение в сезоне, проиграв на выезде "Тоттенхэму" – 1:3. Неудача в матче со "сливочными" поставит шмелей в очень затруднительное положение, ведь возможный отрыв "шпор" в 6 очков ликвидировать будет более чем затруднительно. Таким образом, Реал занимает первую строчку в группе "H", футболисты "Боруссии" – третьи.

Во внутреннем первенстве ситуация противоположная - дортмундцы располагаются на первом месте в немецкой Бундеслиге, набрав 16 очков в 6 матчах. Также подопечные Петера Боша имеют впечатляющую разницу забитых и пропущенных мячей – 19:1. Мадридцы пока идут на пятом месте в испанской Примере, имея в своем активе 11 очков, в то время как их главный конкурент в лице "Барселоны" уже прилично оторвался от столичной команды.

Не смогут принять участи в матче Бензема, Марсело, Эрнандес и Ковачич, также под вопросом выход на поле Тони Крооса. Лазарет дотрмундцев переполнен еще больше – травмированы Шюррле, Ройс, Шмельцер, Дурм, Геррейру и Роде. В прошедшем сезоне команды также попали в одну отборочную группу, и тогда оба матча "Реала" и "Боруссии" завершились с одинаковым счетом - 2:2. Кстати, дортмундцы вышли из группы с первого места, опередив сливочных на 2 очка.

Интересные факты противостояния "Боруссии" и "Реала":

 В последних 8 матчах между этими командами было зафиксировано 3 победы "Боруссии", одна виктория "Реала" и 3 ничейных исхода.

"Боруссия" никогда не проигрывала "Реалу" на домашнем стадионе.

"Реал" забивает в 37 матчах Лиги Чемпионов подряд.

"Боруссия" забила как минимум 2 гола в 4 последних домашних матчах против "Реала".

Ориентировочные составы на игру:

"Боруссия": Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Бартра, Тольян, Кастро, Вайгль, Дауд, Пулишич, Обамеянг, Филипп.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Фернандес, Модрич, Каземиро, Иско, Бэйл, Роналду, Асенсио.

Прогноз на матч "Боруссия"  –  "Реал":

Небольшое предпочтение букмекеры все же отдают мадридскому клубу. Все-таки команда Зидана является действующим обладателем трофея и по-прежнему остается главным фаворитом турнира. Также невзрачный старт в Примере не дает мадридцам права на ошибку.  

На победу "Боруссии" букмекеры предлагают коэффициент 3,03, на ничью – 3,90, на победу "Реала" – 2,32.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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