Новая неудача "красно-белых": "Спартак" дома уступил "Арсеналу"

В матче 11-го тура Премьер-Лиги московский "Спартак" дома уступил тульскому "Арсеналу".

Подопечные Массимо Карреры дважды вели в счете по ходу игры благодаря голам Зе Луиша. Однако три гола гостей, за которых забивали Огнен Ожегович, Даниил Лисовой и Резван Мирзов, принесли победу им.

"Спартак" - "Арсенал" - 2:3

Голы: Зе Луиш, 13 - 1:0, Ожегович, 35 - 1:1, Зе Луиш, 45+3 - 2:1, Лесовой, 48 - 2:2, Мирзов, 65 - 2:3.

"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ташаев (Ханни, 72), Зобнин, Еременко (Игнатов, 55), Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 76), Мохаммед, Костадинов, Ожегович (Ткачев, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 86).

Напомним, ранее "Динамо" минимально обыграло "Зенит". | soccernews.ru