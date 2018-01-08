Новая роль "волшебника": О трансфере Коутиньо в "Барселону"

Переход Коутиньо в "Барселону" все же состоялся, но ни сама сделка, ни ее детали никого не удивили. Юрген Клопп в нынешнем сезоне как будто специально продемонстрировал все возможности бразильца на поле, успев задействовать его на пяти различных позициях в двух турнирах. Конечно, немец не хотел отпускать своего лучшего игрока, но игра Филиппе в центре поля как будто с каждым матчем подтверждала ставшую в последние полгода популярной фразу – Коутиньо идеально подходит "Барселоне".

На "Энфилде" бразильца называли "маленьким волшебником", однако вряд ли в Каталонии его роль будет так велика. "Барселона" и сейчас может обыграть любой клуб Европы, и для этого достаточно обязательного присутствия на поле всего одного человека. Все остальное – детали, мелкие штрихи, участь которых ждет и Коутиньо.

Конечно, это все в глобальных масштабах. Вальверде ведь строит настоящую команду, и, глядя на полезность Паулиньо, Видаля и даже Вермалена, можно не сомневаться, что из Филиппе тренер также выжмет максимум. Болельщики "Барсы" уже рисуют роль Коутиньо на меловой доске команды, и вариантов использования бразильца у них предостаточно.

Самое главное для Филиппе сейчас – он нашел себе команду на долгие годы. Бразилец предпочел не ждать, пока "Ливерпуль" достигнет уровня условной "Барсы", ведь на это должно было уйти, как минимум, три его карьеры, а быть просто героем "Энфилда" – для него не вариант. И пусть болельщики получали уйму эмоций от красивых голов Коутиньо в решающие моменты, другой игрок, который также сейчас в "Барселоне", за один сезон перевернул их сознание в гораздо большей степени. Не то, чтобы Филиппе недостаточно ценили, но спасителем и главной надеждой "Ливерпуля" на светлое будущее его точно не видели.

Как сказал Клопп, "Барселона" – мечта для Коутиньо, хоть руководство "Ливерпуля" и сделало все возможное, чтобы сохранить бразильца. Парадоксально, что сначала мерсисайдцы бьют трансферный рекорд, подписывая Ван Дейка, показав тем самым готовность в дальнейшем конкурировать с топ-клубами в борьбе за лучших игроков, а уже через неделю "Ливерпуль" не может удержать в команде своего "волшебника". Подписание голландца никого не должно вводить в заблуждение – конкурентов у "красных" не было, а при желании условный "Челси" мог бы запросто разрушить их дружбу с "Саутгемптоном". И завтра из команды могут увезти любого другого игрока – "Ливерпуль" все тот же, он – не мечта.

"Барселона" разрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", а через две недели выходит на трансферный рынок и тратит 120 миллионов на укрепление команды. Каталонцы изо всех сил стараются удержаться на плаву, понимая, что в Европе у них появилось еще больше конкурентов. Причем Вальверде сможет наигрывать Коутиньо лишь в Примере, ведь Филиппе уже заигран в Лиге Чемпионов за "Ливерпуль". С другой стороны, "Барса" просто забрала зимой то, что должна была забрать летом, а с зарплатной ведомостью "сине-гранатовые" уж как-нибудь разберутся.

"Ливерпуль" не должен глобально пострадать от ухода Коутиньо – он был лишь одним звеном в команде Клоппа. Беспроигрышная серия мерсисайдцев во всех турнирах насчитывает уже 17 матчей, Филиппе отыграл в основе в 10-ти из них, в 5-ти – он был лучшим на поле. В составе"красных" в определенный момент решающую роль могут сыграть даже Ловрен с Клаваном, главное, чтобы игроки могли бегать по полю быстрее соперников.

Коутиньо не стал суперзвездой в "Ливерпуле", быть может, именно "Ливерпуль" и помешал ему в этом. Мерсисайдцы лучше всех в мире умеет создавать себе проблемы на ровном месте, и Филиппе вынужден был спасать не один матч. Все, что он хотел - это побеждать, а болельщики ругали его всякий раз, когда мяч, после удара бразильца, снова летел над перекладиной. Но Фелиппе очень часто показывал выдающуюся игру и был просто неудержим на поле. И если в "Барсе" таких матчей станет ещё больше, то все забудут о сумме трансфера, причем очень скоро.

Для "Энфилда" он так и останется молодым кучерявым парнем, пришедшим за 8,5 миллионов и доросшим до уровня "Барсы". В Испании ему будет намного комфортнее, он 5 лет бился за место "Ливерпуля" в числе сильнейших команд Англии, и он проиграл эту битву. В Каталонии тепло, там есть форвард, есть Месси и есть трофеи. Уже весной Коутиньо станет чемпионом Испании, а это все-таки лучше, чем просто "маленький волшебник" когда-то большой команды. Даже египетская копия Месси, забивающая побольше самого Лео никогда не заставит отказаться от "Барселоны", и мы все знаем максимум "Ливерпуля" в ближайшие лет пять и максимум каталонцев – это как небо и земля.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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