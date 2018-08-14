Новая специфическая форма "Барселоны" (фото)

2 Теги барселона

Новая специфическая форма "Барселоны" (фото)

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьей формы "Барселоны" на сезон 2018/19.

Дизайн экипировки довольно специфический. К примеру, футболка выполнена в светло-розовом и бордовом цветах.

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Комментарии
Витёк

вот это пораша!! лучше уж буду теперь за юве болеть тем более месси уже скатился или за псж с неймаром

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ВИКТОР

фу дно выездные матчи не болеем

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