Новая специфическая форма "Барселоны" (фото)

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьей формы "Барселоны" на сезон 2018/19.

Дизайн экипировки довольно специфический. К примеру, футболка выполнена в светло-розовом и бордовом цветах.

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