Новая яркая прическа Погба

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продемонстрировал новую стрижку.

Парикхмахер выбрил хавбеку узор на виске и выкрасил часть волос в оранжевый цвет.

Фото: Новая прическа Погба.

В этом сезоне 24-летний Погба провел за манкунианицев 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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