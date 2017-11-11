Новая Зеландия и Перу расписали безголевую ничью в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018

В рамках стыковых матчей за выход на ЧМ-2018 сборная Преу сыграла вничью с Новой Зеландией.

Новая Зеландия – Перу 0:0

Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрэнт, 68), Бокселл, Уинн, Льюис (Вуд, 74), Колви, Томас, Рохас (Туилома, 78), Барбарусес, Макглинчи.

Перу: Гальесе, Трауко, Корсо, Родригес, Йотун (Акино, 86), Тапия, Куэва (Поло, 90), Фарфан, Каррильо (Уртадо, 78), Рамос, Флорес.

Предупреждения: Йотун (24), Макглинчи (68), Бокселл (75).

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