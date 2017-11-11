Новая Зеландия и Перу расписали безголевую ничью в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018

Теги перуновая зеландия

Новая Зеландия и Перу расписали безголевую ничью в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018

В рамках стыковых матчей за выход на ЧМ-2018 сборная Преу сыграла вничью с Новой Зеландией.

Новая Зеландия – Перу 0:0

Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрэнт, 68), Бокселл, Уинн, Льюис (Вуд, 74), Колви, Томас, Рохас (Туилома, 78), Барбарусес, Макглинчи.

Перу: Гальесе, Трауко, Корсо, Родригес, Йотун (Акино, 86), Тапия, Куэва (Поло, 90), Фарфан, Каррильо (Уртадо, 78), Рамос, Флорес.

Предупреждения: Йотун (24), Макглинчи (68), Бокселл (75).

Читайте также: Команды Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов