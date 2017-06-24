Новая Зеландия - Португалия: стали известны стартовые составы команд
В рамках третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций Португалия проэкзаменует Новую Зеландию.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
Новая Зеландия: Маринович, Дюрэнт, Смит, Дойл, Бокселл, Рохас, Льюис, Томас, Вуд, Ингэм, Макглинчи.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу, Нелсон Семеду, Алвеш, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Моутинью, Куарежма, Андре Силва, Роналду.
Напомним, что матч между сборными Новой Зеландии и Португалии начнётся в 18:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Чили
|2
|4
|2
|Германия
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Камерун
|2
|1