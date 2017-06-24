Новая Зеландия - Португалия: стали известны стартовые составы команд

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций Португалия проэкзаменует Новую Зеландию.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Новая Зеландия: Маринович, Дюрэнт, Смит, Дойл, Бокселл, Рохас, Льюис, Томас, Вуд, Ингэм, Макглинчи.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу, Нелсон Семеду, Алвеш, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Моутинью, Куарежма, Андре Силва, Роналду.

Напомним, что матч между сборными Новой Зеландии и Португалии начнётся в 18:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru