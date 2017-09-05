Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за право участия на ЧМ-2018

Сборная Новой Зеландии завоевала право сыграть в стыковых матчах за путевку на Чемпионат Мира-2018.

Минувшей ночью команда сыграла вничью с командой Соломоновых Островов (2:2) в ответной игре финала 3-го отборочного раунда чемпионата мира-2018. В первом матче Новая Зеландия была сильнее - 6:1.

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