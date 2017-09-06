Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 с командой из Южной Америки

Теги новая зеландия

Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 с командой из Южной Америки
Сборная Новой Зеландии стала победителем отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 от Океании.

В финале новозеландцы в двухраундовом противостоянии обыграли Соломоновы острова (6:1, 2:2).

Теперь Новая Зеландия поспорит за место в финальной стадии мирового первенства с командой, которая займет пятое место в отборочной группе в Южной Америки. Матчи пройдут в ноябре этого года.

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