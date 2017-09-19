Новая жертва для "Барселоны": на "Камп Ноу" ожидают "Эйбар"

"Барселона" – "Эйбар"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона, Испания)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)

В рамках 5 тура Ла Лиги "Барселона" примет на "Камп Ноу" баскский "Эйбар". Не так давно, каких-то четыре месяца назад, команды встречались как раз на поле каталонцев. Тогда "оружейники" едва не преподнесли сенсацию на глазах 75 тысяч зрителей. К 61-й минуте благодаря дублю Такаси Инуи гости выигрывали у "блаугранас" со счетом 2:0. Но итог матча остался за "Барселоной". Тогда еще команда Луиса Энрике смогла переломить ход встречи и одержать победу 4:2. И вот новое противостояние каталонцев и басков. Что оно нам готовит?

После 4 туров чемпионата Испании "Барселона" лидирует в турнирной таблице со стопроцентным результатом. Только в последнем матче против "Хетафе" команда Эрнесто Вальверде пропустила первый мяч в текущем сезоне Ла Лиги. В общем и целом "блаугранас" демонстрируют отличный футбол. А в домашних стенах так и вовсе не теряют очков в 14 матчах кряду (с учетом прошлого чемпионата).

Однако есть нюансы, которые говорят не в пользу каталонцев. К примеру, за неделю "Барселона" проведет уже третий матч. При таком графике необходима ротация состава, а двух равноценных игроков на каждую из позиций у Вальверде нет. Именно поэтому на встречу против "Эйбара" каталонцы выйдут с минимальными изменениями в составе. И возникает вопрос: все ли успели восстановиться после тяжелого субботнего поединка в пригороде Мадрида? Отметим, что в линии нападения точно не будет Усмана Дембеле, получившего травму в поединке против "Хетафе", а в обороне не сыграет Умтити. Вальверде не включил француза в заявку на игру.

"Эйбар" в этом сезоне намерен повторить показатели прошлого чемпионата и закрепиться в статусе середняка Ла Лиги. Сейчас для этой скромной команды и такое будет максимумом возможного. "Оружейники" сразу создали для себя задел, чтобы без излишних нервов проводить первые туры, победив "Малагу", но после этого у клуба были поражения от "Атлетика" и "Севильи", причем оба раза нападение молчало. А вот "Леганес" дома удалось обыграть: еще в пятницу единственный гол в этом матче был забит Алехандро Гальвесом. Теперь никто не осудит, если на "Камп Ноу" баски не смогут зацепиться за очки.

Статистика очных встреч на "Камп Ноу" печальна для "Эйбара". Три последних матча баски проиграли с общим счетом 3:10. С другой стороны, в двух последних играх им удалось отличаться на поле "блаугранас". Получится ли это сделать и в этот раз, когда "Барселона" пропустила всего один гол в чемпионате – вопрос риторический.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Эйбара":

"Барселона" выиграла все шесть матчей у "Эйбара" в рамках Ла Лиги

Победная серия каталонцев длится 5 игр

На "Камп Ноу" в Ла Лиге "Барселона" побеждает 14 игр кряду

Последняя встреча команд состоялась 21 мая текущего года в Барселоне, в которой хозяева поля одержали победу со счетом 4:2

Ориентировочные составы на игру:

"Барселона": тер Штеген – Альба, Маскерано, Пике, Семеду, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Деулофеу, Месси, Л.Суарес.

"Эйбар": Дмитрович – Анхель, Гальвес, Оливейра, Капа, Даниэль Гарсия, Инуи, Эскаланте, Пенья, Кике, Шарлес.

Прогноз на матч "Барселона" – "Эйбар":

"Барселона" в этом чемпионате настроена отобрать у "Реала" титул. Свои намерения каталонцы подтверждают великолепным результатом. В матче с "Эйбаром" будут разыгрываться все те же три очка, которые позволят команде Вальверде продолжить лидировать в Ла Лиге. Баски навряд ли что-то смогут противопоставить гранду, но на свой гол вполне могут наиграть. Все же "Барселона" выглядит явным фаворитом в этом матче. Букмекеры полностью согласны с таким мнением. На победу каталонцев в среднем предлагается коэффициент – 1.12. Такое впечатление, что сразится с командой из второго дивизиона. В "Эйбар" же абсолютно не верят. Успех гостей, в лучшем случае, оценивается в 17 баллов. Весьма маловероятен и ничейный исход (коэффициент – 10.50).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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