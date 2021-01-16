Новичка "Локомотива" Пабло прогнали через "тоннель"
Новички московского "Локомотива" Илья Берковский и Пабло прошли процесс посвящения в команде. Обоих футболистов прогнали через тоннель из других игроков.
"Традиционный приветственный коридор для новичков "Локо", - говорится в Instagram московского клуба.
29-летний Пабло перешел в "Локомотив" из "Бордо" за 2,5 миллиона евро.
20-летний Берковский ранее выступал за "Торпедо" и перебрался в стан "железнодорожников" за 250 тысяч евро.
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