Новички АПЛ летом на усиление составов потратили в сумме более 200 миллионов евро

Новички английской Премьер-Лиги текущим летом на усиление своих составов потратили в сумме более 200 миллионов евро.

Так, лидером по тратам из вернувшихся в элиту клубов стал "Фулхэм" - дачники приобрели 12 игроков на сумму в 107 миллионов евро. "Вулверхэмптон" на подписание 10-ти новых футболистов выделил 70 миллионов евро, а "Кардифф Сити" на покупку 6-ти исполнителей затратил 30 миллионов евро.

Не пропустите: летнее трансферное окно в АПЛ в одном видео. | soccernews.ru