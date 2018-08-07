Новички "Барселоны" определились с игровыми номерами

Новички каталонской "Барселоны" определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в сезоне 2018/2019.

Так, по сведениям RAC1, Артур взял себе "восьмерку", которая на протяжении многих лет принадлежала легенде "сине-гранатовых" Андресу Иньесте, Клеман Лангле сделал выбор в пользу "пятнадцатки", Малком остановил свой выбор на "семерке", а Артуро Видаль будет играть с двумя двойками на спине.

Напомним, Погба согласовал условия личного пятилетнего контракта с "Барселоной". | soccernews.ru