Новички "Барселоны" определились с игровыми номерами

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Новички "Барселоны" определились с игровыми номерамиНовички каталонской "Барселоны" определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в сезоне 2018/2019.

Так, по сведениям RAC1, Артур взял себе "восьмерку", которая на протяжении многих лет принадлежала легенде "сине-гранатовых" Андресу Иньесте, Клеман Лангле сделал выбор в пользу "пятнадцатки", Малком остановил свой выбор на "семерке", а Артуро Видаль будет играть с двумя двойками на спине.

Напомним,  Погба согласовал условия личного пятилетнего контракта с "Барселоной". | soccernews.ru

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