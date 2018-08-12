Новички "Барселоны" выбрали себе игровые номера

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Новички "Барселоны" выбрали себе игровые номера

Новичок "Барселоны" Артур будет играть под восьмым номером.

Напомним, что ранее "восьмерка" принадлежала легенде клуба Андресу Иньесте, который перебрался в Японию.

Малком выбрал 14-й номер, Клеман Лангле - 15-й, а Артуро Видаль - 22-й.

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