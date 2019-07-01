Новички "Баварии" определились с игровыми номерами

Теги бавария мюнхенбенжамен паварлукас эрнандесянн-фите арп

Новички "Баварии" определились с игровыми номерами

Новички "Баварии" Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес и Янн-Фите Арп определились с игровыми номерами на следующий сезон.

Так, 23-летний Павар выбрал 5-й номер, 23-летний Эрнандес - 21-й, а 19-летний Арп - 15-й.

В минувшем сезоне Павар провел за "Штутгарт" 31 игру , однако результативными действиями не отличился.

На счету Эрнандеса 22 матча за "Атлетико", в которых он забил один гол.

Арп сыграл 20 матчей в составе "Гамбурга", отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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