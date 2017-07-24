Новички "Челси" выбрали игровые номера

Новички "Челси" выбрали себе номера, под которыми будут выступать.

Как сообщает официальный сайт клуба, форвард Альваро Мората выбрал 9-й номер. Вратаря Вилли Кабальеро внесут в заявку под первым номером.

Защитник Антонио Рюдигер будет выступать под 2-м номером, а полузащитник Тьемуэ Бакайоко под 14-м.

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