Новички ЦСКА выбрали себе игровые номера
Новички московского ЦСКА выбрали себе игровые номера, сообщает официальный твиттер клуба.
Так, исландец Хердур Магнуссон будет выступать за армейцев с цифрой 23 на спине, бразилец Родриго Бекао - с цифрой 50, а словенец Яка Бийол - с цифрой 29.
Новички #ЦСКА определились с игровыми номерами!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 июля 2018 г.
Хёрдур @hordurm34 — 2⃣3⃣
Яка Бийол — 2⃣9⃣
Родриго Бекао — 5⃣0⃣ pic.twitter.com/lPTfytZJQw
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13