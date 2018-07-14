Новички ЦСКА выбрали себе игровые номера

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Новички ЦСКА выбрали себе игровые номера

Новички московского ЦСКА выбрали себе игровые номера, сообщает официальный твиттер клуба.

Так, исландец Хердур Магнуссон будет выступать за армейцев с цифрой 23 на спине, бразилец Родриго Бекао - с цифрой 50, а словенец Яка Бийол - с цифрой 29.

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