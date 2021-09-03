Новички "Локомотива" выбрали игровые номера
Московский "Локомотив" внёс в заявку на сезон 2021/22 трёх новичков команды.
Константин Марадишвили, Гирано Керк и Фаустино Анджорин официально зарегистрированы для участия в РПЛ.
Россиянин будет выступать за "железнодорожников" под 5-м номером, голландец - под 7-м, англичанин - под 10-м.
Напомним, что "Локо" купил Марадишвили у ЦСКА, а Керка - у "Утрехта". Анджорин арендован у лондонского "Челси".
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