Новички "Реала" определились с игровыми номерами на следующий сезон

Теги хесус вальехореал мадридборха майоральдани себальостео эрнандесмаркос льоренте

Новички "Реала" определились с игровыми номерами на следующий сезонНовички мадридского "Реала" определились с игровыми номерами на следующий сезон, информирует Marca.

Так, Хесус Вальехо будет выступать с цифрой три на спине, Тео Эрнандес взял себе пятнадцатый номер, Маркос Льоренте отдал предпочтение "восемнадцатке", Дани Себальос решил выбрать футболку с надписью "24", а Борха Майораль забронировал за собой 21-й номер.

Напомним, Себальос поставил Месси выше Роналду. | soccernews.ru

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