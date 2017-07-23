Новички "Реала" определились с игровыми номерами на следующий сезон

Новички мадридского "Реала" определились с игровыми номерами на следующий сезон, информирует Marca.

Так, Хесус Вальехо будет выступать с цифрой три на спине, Тео Эрнандес взял себе пятнадцатый номер, Маркос Льоренте отдал предпочтение "восемнадцатке", Дани Себальос решил выбрать футболку с надписью "24", а Борха Майораль забронировал за собой 21-й номер.

Напомним, Себальос поставил Месси выше Роналду. | soccernews.ru