Новички "Рубина" определились с игровыми номерами

Стало известно, под какими номерами будут выступать за "Рубин" новички команды.

Так, нападающий Иван Игнатьев выбрал цифру "19", полузащитник Денис Макаров - "25", защитник Илья Самошников - "79".

Что касается футболистов, которые проходят просмотр в "Рубине", то Кирилл Косарев играет под номером "77", Владислав Масальский - "29", Дмитрий Тарасов - без номера.

Стоит отметить, что в казанском клубе два номера выведены из обращения. №17 посмертно закреплён за защитником Ленаром Гильмуллиным, погибшим в 2007 году, а №61 - за Гекденизом Караденизом, который отдал команде 10 лет карьеры.

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