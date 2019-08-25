Новички "Спартака" Тил и Ларссон помогли команде обыграть "Крылья Советов"

"Спартак" в гостях обыграл "Крылья Советов" в матче 7-го тура РПЛ.

В составе победителей голами отметились игроки, пришедшие этим летом - Джордан Ларссон и Гус Тил. У хозяев голом отметился Александр Соболев.

21-летний голландец принес победу гостям на 92-й минуте встречи.

Команда Олега Кононова с 14 баллами сравнялась с лидерами турнирной таблицы.

"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:2 (1:0)

Голы: Соболев, 42 - 1:0, Ларссон, 54 - 1:1, Тил, 90+2 - 1:2.

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Комбаров (Полуяхтов, 15), Кабутов, Антон, Гынсарь (Радонич, 62), Мияйлович, Канунников, Соболев (Голенков, 90+2).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ларссон (С.Бакаев, 85), Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Тил, Мирзов (З.Бакаев, 61), Шюррле.

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