Новичку ЦСКА пришлось поменять игровой номер

Московский ЦСКА объявил о смене игрового номера у новичка команды Ильи Шкурина.

Изначально белорусский форвард выбрал цифру "11", однако из-за особенностей регламента до лета он не сможет выступать за армейцев с этим номером.

В связи с этим клуб собирается заявить 20-летнего футболиста под 99-м номером.

Напомним, что ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро, заключив с ним контракт до июня 2024 года.

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