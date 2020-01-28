Новичку ЦСКА пришлось поменять игровой номер
Московский ЦСКА объявил о смене игрового номера у новичка команды Ильи Шкурина.
Изначально белорусский форвард выбрал цифру "11", однако из-за особенностей регламента до лета он не сможет выступать за армейцев с этим номером.
В связи с этим клуб собирается заявить 20-летнего футболиста под 99-м номером.
Напомним, что ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро, заключив с ним контракт до июня 2024 года.
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