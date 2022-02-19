Новичок "Ахмата" Трошечкин выбрал игровой номер

Фото твиттер "Ахмата"

Стало известно, под каким номером будет выступать за "Ахмат" полузащитник Александр Трошечкин.

Новичок грозненской команды выбрал цифру "25", сообщает клубная пресс-служба.

25-летний Трошечкин перешёл в "Ахмат" из "Химок" за 300 тысяч евро. Хавбек подписал контракт до 2024 года.

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