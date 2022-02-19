Новичок "Ахмата" Трошечкин выбрал игровой номер

Теги ахматалександр трошечкин

Новичок "Ахмата" Трошечкин выбрал игровой номер

Фото твиттер "Ахмата"

Стало известно, под каким номером будет выступать за "Ахмат" полузащитник Александр Трошечкин.

Новичок грозненской команды выбрал цифру "25", сообщает клубная пресс-служба.

25-летний Трошечкин перешёл в "Ахмат" из "Химок" за 300 тысяч евро. Хавбек подписал контракт до 2024 года.

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