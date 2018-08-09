Новичок АПЛ близок к покупке игрока сборной Бельгии

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Новичок АПЛ близок к покупке игрока сборной Бельгии
Полузащитник "Андерлехта" и сборной Бельгии Леандер Дендонкер перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист уже прибыл в расположение английского клуба и в данный момент проходит медицинское обследование.

В прошлом сезоне 23-летний Дендонкер провел за "Андерлехт" 44 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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