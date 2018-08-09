Новичок АПЛ близок к приобретению нападающего "Атлетико"

Аргентинский нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто может перейти в "Фулхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб согласовал годичную аренду футболиста. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне 23-летний Вьетто провел за "Атлетико" 10 матчей и забил 1 гол. В январе аргентинец был отдан в аренду "Валенсии", в составе которой забил 5 мячей в 18 поединках.

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