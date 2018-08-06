Новичок АПЛ договорился о переходе игрока "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс близок к переходу в "Фулхэм", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "дачники" договорились о переходе футболиста. В понедельник он пройдет медобследование в лондонском клубе, который вернулся в АПЛ.

В прошлом сезоне 23-летний Чемберс провел за "Арсенал" 25 матчей и не отметился результативными действиями.

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