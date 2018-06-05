Новичок АПЛ готов заплатить 40 миллионов евро за игрока "Валенсии"

Теги вулверхэмптонжоау канселуваленсия

Новичок АПЛ готов заплатить 40 миллионов евро за игрока "Валенсии"

"Вулверхэмптон" хочет купить португальского защитника "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. 

В минувшем сезоне 24-летний Канселу выступал на правах аренды за "Интер". Итальянцы имели право выкупить трансфер игрока за 35 миллионов евро до 31 мая, но не воспользовались этой возможностью. Также Канселу интересен "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" претендуют на хавбека "Валенсии". | http://soccernews.ru

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