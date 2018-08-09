Новичок АПЛ покупает молодого африканца за 30 миллионов евро



Камерунский полузащитник "Марселя" Андре-Франк Замбо-Ангисса близок к переходу в "Фулхэм", сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, английский клуб договорился о переходе игрока за 30 миллионов евро. Сам хавбек подпишет с "дачниками" пятилетний контракт.

Если этот трансфер состоится, то он повторит рекорд "Фулхэма" по сумме выплат.

Напомним, что этим летом лондонцы купили за 30 миллионов евро хавбека Жана-Мишеля Сери.

В прошлом сезоне 22-летний Замбо-Ангисса провел за "Марсель" 56 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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