Новичок "Арсенала" Пепе в 2017 году признавался в любви "Челси"
Новичок "Арсенала" Николя Пепе может попасть в немилость к болельщикам команды из-за своего заявления двухлетней давности.
В 2017 году ивуариец признавался в любви принципиальному сопернику "канониров" - лондонскому "Челси".
"Челси" - это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственная команда в Англии, в которую я бы перешёл", - говорил футболист два года назад.
"Арсенал" купил Пепе у "Лилля" за 80 миллионов евро. Это рекордная сделка в истории клуба. Стороны заключили контракт до 2024 года.
Не пропустите: Пепе стал самым дорогостоящим африканским игроком в истории АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" уже продаёт футболки Малкома
-
Кононова гонят из "Спартака"! Болельщики недовольны действиями главного тренера, но руководство уверено в работе специалиста
-
Официально: Джордан Ларссон стал игроком "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться двумя форвардами "Ювентуса"
-
Мак задумался об уходе из "Зенита"
Лента новостей
-
Шюррле рассказал о целях "Спартака" в сезоне 2019/20
-
Матч за Суперкубок Европы обслужит женщина-арбитр
-
"Сочи" отказался от приобретения Комличенко
-
"Спартак" опубликовал видеоролик с лучшими голами новичка Ларссона
-
"Зенит" уже продаёт футболки Малкома
-
Кононова гонят из "Спартака"! Болельщики недовольны действиями главного тренера, но руководство уверено в работе специалиста
-
1
"Барселона" снизила цену на Коутиньо
-
Тульский "Арсенал" хочет вернуть игрока "Зенита"
-
Официально: Джордан Ларссон стал игроком "Спартака"
-
Новичок "Арсенала" Пепе в 2017 году признавался в любви "Челси"
-
Хендерсон поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне АПЛ
-
Роналду дал совет Дибале
-
"Манчестер Сити" объявил о подписании 17-летнего нападающего
-
Шюррле высказался о переходе в "Спартак"
-
1
Алвес выбрал необычный игровой номер в "Сан-Паулу"
-
Комличенко прокомментировал выступление "Млады Болеслав" в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться двумя форвардами "Ювентуса"
-
Два европейских топ-клуба поборются за Гинтера
-
Йордан Ларссон сфотографировался в футболке "Спартака"
-
Рибери продолжит карьеру в Азии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16