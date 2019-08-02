Новичок "Арсенала" Пепе в 2017 году признавался в любви "Челси"

Новичок "Арсенала" Николя Пепе может попасть в немилость к болельщикам команды из-за своего заявления двухлетней давности.

В 2017 году ивуариец признавался в любви принципиальному сопернику "канониров" - лондонскому "Челси".

"Челси" - это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственная команда в Англии, в которую я бы перешёл", - говорил футболист два года назад.

"Арсенал" купил Пепе у "Лилля" за 80 миллионов евро. Это рекордная сделка в истории клуба. Стороны заключили контракт до 2024 года.

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