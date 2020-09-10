Новичок "Аталанты" Миранчук рассказал о своем самочувствии

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Новичок "Аталанты" Миранчук рассказал о своем самочувствии

Новичок "Аталанты" Алексей Миранчук рассказал, как чувствует себя перед стартом Серии А.

Напомним, в последнем матче "Локомотива" футболист получил травму, из-за чего сможет дебютировать лишь в октябре.

"Прошел все тесты. Четыре часа все заняло. Травма? Чувствую себя уже лучше, приступаем к восстановлению.

База очень понравилась. Много полей, что очень важно", - рассказал футболист Нобелю Арустамяну.

У игрока было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

А еще: Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду | http://soccernews.ru
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