Новичок "Барселоны" Брейтуэйт назвал четырех лучших футболистов в истории

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Новичок "Барселоны" Брейтуэйт назвал четырех лучших футболистов в истории

Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт поделился мнением о лучших футболистах в истории.

"Для меня лучший голкипер - Петер Шмейхель. Не только потому, что мы соотечественники. За свою карьеру он выиграл множество трофеев. Я считаю, что он лучший вратарь в истории.

Из защитников я остановлю выбор на Карлесе Пуйоле. Играя в защите, ты отдаешь все, чтобы защитить свои ворота. Он всегда демонстрировал эту страсть. Также он был настоящим лидером команды.

В полузащите я выберу Зинедина Зидана, ведь он завоевал все трофеи, которые только может выиграть футболист. В ответственные моменты он всегда делал разницу.

Лучший форвард - Роналдо. Он всегда был моим кумиром. Он делал невероятные вещи. Я никогда не видел игроков подобных ему", - приводит слова Брейтуэйта Diario Sport.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Упс!А маразматика с плоскостопием не упомянул...Это к лучшему...Завтра получит нагоняй от инопланетного и сам позвонит этому журналисту дабы исправить

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