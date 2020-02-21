Новичок "Барселоны" Брейтуэйт определился с игровым номером

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Новичок "Барселоны" Брейтуэйт определился с игровым номером

Новичок "Барселоны" Мартин Брейтуэйт выбрал номер, под которым он будет выступать за "сине-гранатовых".

28-летний датчанин отдал предпочтение цифре "19", которая освободилась после ухода Карлеса Аленьи в "Бетис".

Напомним, что "Барса" купила Брейтуэйта у "Леганеса" за 18 миллионов евро и заключила с игроком контракт до 2024 года.

Не пропустите: Президент "Барселоны" прокомментировал покупку Брейтуэйта. | http://soccernews.ru
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