Новичок "Барселоны" Брейтуэйт определился с игровым номером
Новичок "Барселоны" Мартин Брейтуэйт выбрал номер, под которым он будет выступать за "сине-гранатовых".
28-летний датчанин отдал предпочтение цифре "19", которая освободилась после ухода Карлеса Аленьи в "Бетис".
Our new number 1⃣9⃣ pic.twitter.com/ibDPCMKwAB— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020
Напомним, что "Барса" купила Брейтуэйта у "Леганеса" за 18 миллионов евро и заключила с игроком контракт до 2024 года.
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