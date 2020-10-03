Новичок "Барселоны" Дест опозорился на своей презентации на "Камп Ноу"
Накануне состоялась презентация нового правого защитника "Барселоны" Сержиньо Деста.
19-летний американский футболист хотел продемонстрировать несколько трюков с мячом, однако его попытки стали провальными.
@sergino_dest pic.twitter.com/j4pHovnfnU— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) October 2, 2020
Позднее пресс-служба "сине-гранатовых" объяснила, что причина произошедшего - дождливая погода.
"Барса" купила Деста у "Аякса" за 21 миллион евро + бонусы. Стороны заключили пятилетний контракт.
Не пропустите: Новичок "Барселоны" Дест выбрал игровой номер. | http://soccernews.ru
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