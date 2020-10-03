Новичок "Барселоны" Дест опозорился на своей презентации на "Камп Ноу"

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Новичок "Барселоны" Дест опозорился на своей презентации на "Камп Ноу"

Накануне состоялась презентация нового правого защитника "Барселоны" Сержиньо Деста.

19-летний американский футболист хотел продемонстрировать несколько трюков с мячом, однако его попытки стали провальными.

Позднее пресс-служба "сине-гранатовых" объяснила, что причина произошедшего - дождливая погода.

"Барса" купила Деста у "Аякса" за 21 миллион евро + бонусы. Стороны заключили пятилетний контракт.

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