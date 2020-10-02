Новичок "Барселоны" Дест поделился ожиданиями от игры с Месси

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Новичок "Барселоны" Дест поделился ожиданиями от игры с Месси

Новый правый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест признался, что его воодушевляет возможность играть вместе с Лионелем Месси.

"Играть рядом с лучшим футболистом мира - это фантастика. Я сделаю для него всё, что смогу. Не только для него, но и для каждого в "Барселоне". Сегодня вечером я впервые встречусь с ним. Это очень воодушевляет", - цитирует американца Marca.

"Барса" купила Деста у "Аякса" за 21 миллион евро + бонусы. Стороны заключили пятилетний контракт.

33-летний Месси - капитан "сине-гранатовых". Минувшим летом аргентинец пытался уйти из команды, но руководство клуба не позволило ему это сделать.

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