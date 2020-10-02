Новичок "Барселоны" Дест выбрал игровой номер

Теги барселонасержиньо дест

Новичок "Барселоны" Дест выбрал игровой номер

Новичок "Барселона" Сержиньо Дест выбрал игровой номер. Об этом сообщается на официальном сайте.

В каталонском клубе 19-летний футболист будет выступать под 2-м номером.

"Барса" купила Деста у "Аякса" за 21 миллион евро + бонусы. Стороны заключили пятилетний контракт.

Не пропустите: Дембеле останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург"

Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов