Новичок "Барселоны" Дест выбрал игровой номер
Новичок "Барселона" Сержиньо Дест выбрал игровой номер. Об этом сообщается на официальном сайте.
В каталонском клубе 19-летний футболист будет выступать под 2-м номером.
"Барса" купила Деста у "Аякса" за 21 миллион евро + бонусы. Стороны заключили пятилетний контракт.
Не пропустите: Дембеле останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Хасимото признан лучшим игроком "Ростова" по итогам сентября
-
Петржела: "Ненормально, что "Зенит" постоянно выигрывает РПЛ, но вылетает из еврокубков"
-
"Бавария" договорилась с "Челси" об аренде Хадсона-Одои
-
Новичок "Барселоны" Дест выбрал игровой номер
-
20-летний Брюстер перешел из "Ливерпуля" в "Шеффилд Юнайтед"
-
20-летний Брюстер перешел из "Ливерпуля" в "Шеффилд Юнайтед"
-
Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе
-
Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург"
-
"Рома" арендовала форварда "Реала"
-
"Спартак" интересуется 22-летним бразильцем
-
Мирзов прокомментировал свой переход в "Химки"
-
"Реал" может потерять почти 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса
-
Агент Варга - о Венгере в России: "Думаю, что это возможный вариант"
-
"Барселона" договорилась с тер Штегеном о продлении контракта
-
Уткин порассуждал о шансах ЦСКА выйти из группы в Лиге Европы
-
Кирьяков может возглавить "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Севильи"
-
"Спартак" объявил о переходе Мирзова в "Химки"
-
Новичок "Барселоны" Дест поделился ожиданиями от игры с Месси
-
Президент РФС Дюков оценил последние выступления сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14