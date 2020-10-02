Новичок "Барселоны" Дест выбрал игровой номер

Новичок "Барселона" Сержиньо Дест выбрал игровой номер. Об этом сообщается на официальном сайте.

В каталонском клубе 19-летний футболист будет выступать под 2-м номером.

"Барса" купила Деста у "Аякса" за 21 миллион евро + бонусы. Стороны заключили пятилетний контракт.

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