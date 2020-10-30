Новичок "Барселоны" Дест высказался о Месси

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Новичок "Барселоны" Дест высказался о Месси

Игрок "Барселоны" Сержиньо Дест высказался по поводу того, что он выступает в одной команде с Лионелем Месси.

"Это невероятно! Когда я впервые увидел Месси, он был в спортзале. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и подумал: "Ничего себе! Рядом со мной сейчас Лионель Месси. Играть с ним в одной команде - особенный момент. Играть с лучшим футболистом в мире - нечто невероятное", - цитирует Деста CBS Sports.

Дест - воспитанник "Аякса". В "Барселону" игрок перешел в начале октября, заключив с каталонцами пятилетний контракт.

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