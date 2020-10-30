Новичок "Барселоны" Дест высказался о Месси
Игрок "Барселоны" Сержиньо Дест высказался по поводу того, что он выступает в одной команде с Лионелем Месси.
"Это невероятно! Когда я впервые увидел Месси, он был в спортзале. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и подумал: "Ничего себе! Рядом со мной сейчас Лионель Месси. Играть с ним в одной команде - особенный момент. Играть с лучшим футболистом в мире - нечто невероятное", - цитирует Деста CBS Sports.
Дест - воспитанник "Аякса". В "Барселону" игрок перешел в начале октября, заключив с каталонцами пятилетний контракт.
А еще: Тренер "Бенфики": "Я не хочу, чтобы моя команда выглядела как нынешняя "Барселона"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ
-
"Шальке" и "Штугарт" разошлись миром в матче Бундеслиги
-
Президент "Торино" заразился коронавирусом
-
Зидан рассказал, как чувствует себя Эден Азар
-
"Манчестер Сити" претендует на игрока гладбахской "Боруссии" Закариа
-
Точилин рассказал, сколько пропустит Нобоа из-за травмы
-
Новичок "Барселоны" Дест высказался о Месси
-
Генич высмеял "Спартак" из-за жалобы на шутки про Тедеско
-
Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место
-
Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем
-
Евсеев рассказал о звонке Юрия Семина после поражения "Уфы" в матче с "Зенитом"
-
Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"
-
Комментатор Казанский высказался о реакции людей на его шутку про Тедеско
-
Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
-
Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
-
Суарес пропустит матч Ла Лиги с "Осасуной"
-
"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке
-
На объекте владельца "Спартака" произошла массовая драка
-
Марадона высказался высказался о пандемии коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18